Пензячка купила пончик с пушистой начинкой

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17 июля 2019, 15:06Общество
Жительница Пензы рассказала в Сети о мерзком пончике, который она купила в сетевом магазине на улице Толстого.
Фотографию продукта она опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Девушка уточнила, что срок годности у пончиков еще не истек, а они уже покрылись плесенью.
В комментариях пензячку подбодрили, отметив, что плесенью покрываются только натуральные продукты. «Значит не искусственный», «булочки с плесенью – бренд этого магазина», - писали подписчики.
Пользователи посоветовали девушке обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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