26 июля 2017, 16:37Общество Пензячка купила курицу со следами проколов В группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Элина Антонова разместила фотографии куриной тушки, покрытой проколами.

Девушка возмущена увиденным после вскрытия упаковки. На фотографиях – куриная тушка с многочисленными следами проколов.

«Курочку купила, видно, что вся в проколах. Воды на полкило точно вкачали», - написала девушка.

Пользователи Сети принялись шутить над покупкой пензячки.

«Она просто болела, и ей ставили капельницы», - пошутила Дина Иньшина.

«Это курица-неформал со следами от пирсинга», - предположил Александр Перфилов.

Многие написали, что тоже встречались с подобной уловкой продавцов. Некоторые пользователи предложили покупать исключительно деревенскую птицу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz