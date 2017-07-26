Пензячка купила курицу со следами проколов

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26 июля 2017, 16:37Общество
В группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Элина Антонова разместила фотографии куриной тушки, покрытой проколами.
Девушка возмущена увиденным после вскрытия упаковки. На фотографиях – куриная тушка с многочисленными следами проколов.
«Курочку купила, видно, что вся в проколах. Воды на полкило точно вкачали», - написала девушка.
Пользователи Сети принялись шутить над покупкой пензячки.
«Она просто болела, и ей ставили капельницы», - пошутила Дина Иньшина.
«Это курица-неформал со следами от пирсинга», - предположил Александр Перфилов.
Многие написали, что тоже встречались с подобной уловкой продавцов. Некоторые пользователи предложили покупать исключительно деревенскую птицу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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