Пензячка купила йогурт с мерзким сюрпризом

Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что купила йогурт в магазине на улице Ульяновской.

«Испортили завтрак», - написала пензячка.

Судя по кадрам, у продукта еще не вышел срок годности, проколов на упаковке тоже нет. Пользователи в комментариях пошутили, что этот йогурт полезнее обычного, потому что там содержится природный антибиотик, который, по их мнению, спасет от многих болезней.

Напомним, в случаях покупки некачественных или испорченных товаров, необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».