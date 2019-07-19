Пензячка купила йогурт с мерзким сюрпризом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2019, 17:58Общество
Жительница Пензы рассказала в Сети о мерзкой покупке.
Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что купила йогурт в магазине на улице Ульяновской.
«Испортили завтрак», - написала пензячка.
Судя по кадрам, у продукта еще не вышел срок годности, проколов на упаковке тоже нет. Пользователи в комментариях пошутили, что этот йогурт полезнее обычного, потому что там содержится природный антибиотик, который, по их мнению, спасет от многих болезней.
Напомним, в случаях покупки некачественных или испорченных товаров, необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 июля 2019, 19:48Пензенским контрактникам увеличат денежное довольствие
19 июля 2019, 19:38В Пензенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП
19 июля 2019, 19:31Чемодановку ждут большие перемены
19 июля 2019, 19:28Пензенцев приглашают на выставку «Река времени»
19 июля 2019, 19:23Легкоатлетка из Пензы завоевала «бронзу» юниорского чемпионата Европы
19 июля 2019, 19:16Пензенские студенты и ученые исследовали Никольское селище
19 июля 2019, 19:14В Пензе выбрали лучших дворника и двор
19 июля 2019, 19:02В пензенском зоопарке провели показательное кормление капуцинов-плакс