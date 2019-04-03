Пензячка купила хлеб с подозрительным коричневым пятном

Жительница Пензы разместила в соцсети пост о хлебе с необычной начинкой. По ее словам, товар она купила в одном из сетевых магазинов.

На снимках видно, что внутри буханки – странные корчневые пятна, происхождение которых не известно. По крайней мере, в составе какие-либо добавки не значатся.

Горожане посоветовали обратиться к администрации магазина, также сообщить о произошедшем в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».