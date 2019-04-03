Пензячка купила хлеб с подозрительным коричневым пятном

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03 апреля 2019, 15:37Общество
Жительница Пензы разместила в соцсети пост о хлебе с необычной начинкой. По ее словам, товар она купила в одном из сетевых магазинов.
На снимках видно, что внутри буханки – странные корчневые пятна, происхождение которых не известно. По крайней мере, в составе какие-либо добавки не значатся.
Горожане посоветовали обратиться к администрации магазина, также сообщить о произошедшем в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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