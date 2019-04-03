03 апреля 2019, 15:37Общество

Пензячка купила хлеб с подозрительным коричневым пятном

Жительница Пензы разместила в соцсети пост о хлебе с необычной начинкой. По ее словам, товар она купила в одном из сетевых магазинов.

На снимках видно, что внутри буханки – странные корчневые пятна, происхождение которых не известно. По крайней мере, в составе какие-либо добавки не значатся.

Горожане посоветовали обратиться к администрации магазина, также сообщить о произошедшем в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/black_pnz?z=photo-91532751_456272626%2Fwall-91532751_599389

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