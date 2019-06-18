Пензячка купила курицу со следами проколов

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18 июня 2019, 15:37Общество
Жительница Пензы купила в магазине подозрительную курицу. Фотографии продукта она опубликовала в Сети.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что купила курицу 17 июня. Шкурка и тушка продукта оказались проколотыми. Причем, когда она была в упаковке, дырок не было видно.
«Что с ней делали?» - спросила она.
Пользователи в комментариях предположили, что курицу прокалывали и накачивали водой, чтобы увеличить ее вес.
«Не покупайте замороженное мясо, его пичкают водой, чтобы продать дороже», - написал пользователь под ником Русский.
Подписчик Владимир выдвинул своб версию: он отметил, что курицу накачали химическими веществами, чтобы она дольше хранилась. Какова причина проколов на самом деле – неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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