Пензячка купила курицу со следами проколов

Жительница Пензы купила в магазине подозрительную курицу. Фотографии продукта она опубликовала в Сети.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что купила курицу 17 июня. Шкурка и тушка продукта оказались проколотыми. Причем, когда она была в упаковке, дырок не было видно.

«Что с ней делали?» - спросила она.

Пользователи в комментариях предположили, что курицу прокалывали и накачивали водой, чтобы увеличить ее вес.

«Не покупайте замороженное мясо, его пичкают водой, чтобы продать дороже», - написал пользователь под ником Русский.

Подписчик Владимир выдвинул своб версию: он отметил, что курицу накачали химическими веществами, чтобы она дольше хранилась. Какова причина проколов на самом деле – неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».