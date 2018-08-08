Пензячка кричала о помощи через запертую дверь

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08 августа 2018, 17:08Происшествия
В Пензе спасатели проникли в дом к женщине, которая нуждалась в медицинской помощи.
Сообщение в поисково-спасательную службу поступило около трех часов ночи 8 августа - в одной из квартир на ул. Ново-Казанской из-за двери доносились крики о помощи.
Спасатели приехали на место, вскрыли входную дверь и попали в помещение. Оказалось, что пензячке требовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра.
Женщине вызвали «скорую», в дальнейшем ей занялись медработники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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