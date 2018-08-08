Пензячка кричала о помощи через запертую дверь

В Пензе спасатели проникли в дом к женщине, которая нуждалась в медицинской помощи.

Сообщение в поисково-спасательную службу поступило около трех часов ночи 8 августа - в одной из квартир на ул. Ново-Казанской из-за двери доносились крики о помощи.

Спасатели приехали на место, вскрыли входную дверь и попали в помещение. Оказалось, что пензячке требовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра.

Женщине вызвали «скорую», в дальнейшем ей занялись медработники, пишет ИА «Пенза-Пресс».