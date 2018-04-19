Пензячка кричала из своей квартиры о помощи

Около восьми часов вечера 18 апреля на пульт дежурного поисково-спасательной службы позвонил мужчина. Он сообщил, что из квартиры на улице Островского, где проживает его престарелая родственница, доносятся крики о помощи. Входная дверь заперта изнутри, а самостоятельно открыть ее она не может.

Когда спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь квартиры, то обнаружили пенсионерку лежащей на полу. Состояние женщины было тяжелым, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

Старушку на носилках доставили до прибывшей машины скорой помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».