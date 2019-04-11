Пензячка из-за доверчивости будет отдыхать не в Ялте, а дома

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11 апреля 2019, 17:08Криминал
Жительница Пензы нарвалась на мошенников при покупке путевки на отдых в Крыму.
По сведениям полиции, 47-летняя женщина искала путевку через интернет. В феврале она увидела интересующее ее предложение на одном из сайтов. Ей приглянулся пансионат «Чайка», расположенный в крымском городе Ялта, она решила сразу же внести плату за проживание там. Пензячка перечислила 53 тысячи рублей. Через какое-то время она обнаружила, что сайт не работает, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества проводится проверка. Выясняются лица, причастные к преступлению, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Это далеко не первый случай, когда горожане становились жертвами мошенников при планировании летнего отдыха. Аналогичная история произошла в марте этого года, а в 2018-м одна из жительниц Пензы с купленной так же путевкой приехала в Абхазию, но оказалось, что санаторий не работает.
Полицейские советуют пензенцам быть более бдительными и обращать внимание на потенциально опасные предложения: не следует перечислять предоплату, тем более - полную стоимость товара или услуги. Нужно понимать, что в таком случае нет никаких гарантий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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