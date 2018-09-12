Пензячка испугалась мчащуюся по встречке автоледи. ВИДЕО

Жительница Пензы опубликовала в Сети видеозапись, на которой автомобиль под управлением девушки совершает опасный маневр на дороге.

Автор поста в группе «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте» сообщила, что инцидент произошел в Бессоновке. На ролике видно, как автомобиль едет по середине дороги, обгоняя поток машин. Причем, судя по разметке, данный маневр здесь не запрещен. Однако подписчицу группы, которая ехала во встречном авто напугали лихие действия автоледи.

Некоторые пользователи, преимущественно женщины, поддержали автора поста.

«Это не трасса, чтобы так двигаться. Это село, там нечего гонять в несколько рядов. Встречка свободна - обгоняй, занята – жди», - высказала мнение подписчица группы Юлия, пишет ИА «Пенза-Пресс».