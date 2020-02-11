Пензячка ищет свидетелей ДТП на ул. Окружной

11 февраля 2020, 15:04Происшествия
Жительница Пензы разместила в Сети пост, чтобы помочь подруге найти очевидцев ДТП.
«10 февраля с 16:00 до 19:30 на Окружной у ТЦ «Патерсон» притерли ярко-красный Volkswagen Polo и уехали с места ДТП», - написала пользователь в группе «Сова Пенза авто» соцсети «Вконтакте».
По словам пензячки, у машины повреждена передняя левая дверь, помято крыло, поднята арка у колеса, оторвано зеркало. Предположительно, авто, которое сделало это, было черного цвета, так как остались следы краски.
Девушка просит откликнуться всех, кто знает что-то о случившемся. Подробная информация - здесь.
Напомним, согласно КоАП, за оставление места ДТП водителю может грозить до 15 суток административного ареста или лишение прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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