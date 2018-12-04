Пензячка ищет сбежавшую ручную лису

Жительница Пензенской области просит помощи в поисках необычного домашнего животного – лисы. Об этом она написала на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Убежала ручная лиса, животное привито, имеет документы. Не боится людей, может подходить, не кусается. Слетела с поводка в районе села Засечное, может прийти в город», - сообщила девушка.

Тех, кто увидит животное, просят обращаться к хозяйке. Контакты можно посмотреть тут.

Ранее в СМИ писали о непростой судьбе лисенка, который попал в контактный зоопарк, где работала девушка. Затем у животного начались проблемы со здоровьем, поэтому его пришлось взять домой, пишет ИА «Пенза-Пресс».