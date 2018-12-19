Пензячка ищет неизвестного, который облил ее машину бензином

Жительница Пензы Оксана Иваньшина ищет свидетелей. В ночь с 15 на 16 декабря ее автомобиль пытались поджечь. ЧП произошло на парковке у дома по адресу Чкалова, 19/22. Личность мужчины, решившего совершить злодеяние, пока не установлена, однако его поступок в деталях зафиксировала камера видеонаблюдения.

На камерах видеонаблюдения магазина, перед которым стояла машина Оксаны Иваньшиной, отчетливо видна вся последовательность событий чуть было не ставших трагичными: два часа ночи, мужчина среднего роста в плотно закрывающем лицо капюшоне походит к автомобилю, из пятилитровой бутылки поливает иномарку подозрительной жидкостью. Затем достает спички и пытается поджечь автомобиль, но задумка терпит неудачу.

«Утром мы сели в машину и почувствовали запах бензина. Сначала не придали этому значения, затем поехали на мойку, помыли автомобиль. По видео с камер мы узнали, что случилось, почему машина так пахнет. Каким-то образом она не загорелась, кругом было много других транспортных средств, как-то все обошлось», - рассказала она.

Оксана Иваньшина написала заявление в полицию. Версий, кроме немотивированной ненависти, женщина не строит, говорит, что врагов у нее нет. Сейчас пензячка ищет свидетелей, всех, кто в ночь с 15 на 16 декабря был у дома по улице Чкалова, 19/22, подвозил подозрительного мужчину по этому адресу, либо видел его на какой-либо заправке. Обращаться стоит по телефону: 8-953-447-77-98.