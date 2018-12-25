Пензячка хотела от мошенника деньги за нравственные страдания

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25 декабря 2018, 10:01Криминал
Пензенца признали виновным в мошенничестве и назначили наказание – четыре года лишения свободы в колонии и штраф 100 тысяч рублей. Потерпевшая также попросила взыскать с него материальный ущерб.
Суд принял иск женщины, однако в ходе его рассмотрения пензячка решила изменить данные. Теперь ей нужно было возместить не материальный, а моральный ущерб.
«Моральный вред выразился в сильном эмоциональном стрессе, нравственных страданиях из-за тяжелого материального положения, вызванного принудительным взысканием с нее крупной суммы», - указала она в иске.
В результате суд пришел к выводу, что женщине следует отказать в требованиях. Это связано с тем, что осужденный обманом завладел ее имуществом, то есть нанесен ущерб ее материальному благу, что никак не затронуло ее личность.
Женщина подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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