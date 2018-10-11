Пензячка едва не убила маленькую дочь

Как сообщили в пресс-службе областного суда, вечером 2 мая девочка озоровала, бегала по квартире, кричала и каталась по полу. Мать, разозлилась, подошла к дочери и ударила ее ногой в живот. Скорую помощь женщина вызвала только через два дня, заметив, что малышке стало плохо.

Девочку доставили в больницу. Специалисты сказали, что состояние ребенка было очень тяжелым, и травма могла привести к летальному исходу.

В результате суд назначил пензячке три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, женщина подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».