Пензячка едва не сгорела в спа-салоне

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28 марта 2018, 13:04Общество
В Пензе оштрафовали спа-салон за причинение вреда клиентке.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пензячке на день рождения подарили сертификат на посещение спа-салона. Женщина решила воспользоваться услугой «кедровая бочка». Работница салона поместила ее в устройство и ушла.
Во время процедуры температура внутри бочки начала повышаться, тумблер парогенератора стал чаще щелкать. Женщине стало плохо, но самостоятельно вылезти она не смогла и потеряла сознание. Очнувшись, поняла, что сотрудники пытаются вытащить ее из бочки. Из салона пензячку забрали родители. В тот же день на машине скорой помощи ее доставили в стационар, где она лечилась в течение 21 дня.
Впоследствии женщина обратилась в спа-салон с претензией о возмещении вреда, но ответа не получила.
В результате суд взыскал с организации моральный вред - 150 тысяч рублей, стоимость подарочного сертификата – 2000 рублей, затраты на лечение - около 21 тысячи рублей, утраченный заработок - около 26 тысяч рублей и штраф - около 99,4 тысяч рублей.
Представитель спа-салона подал апелляцию, которая осталась без удовлетворения. Решение осталось без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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