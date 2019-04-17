Пензячка едва не попала под колеса авто на ул. Бекешской. ВИДЕО

В Пензе на улице Бекешской днем 17 апреля едва не произошло ДТП. Две женщины решили перейти дорогу с оживленным движением в неположенном месте.

Пользователь опубликовал видеозапись происходящего в группе соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как две женщины начали переходить дорогу в неположенном месте. Машинам пришлось резко остановиться. Дойдя до середины проезжей части, одна из пензячек решила вернуться и не рисковать, а вторая – пошла дальше, несмотря на оживленное движение машин.

Пользователи в комментариях отметили, что в этом месте местные жители часто пересекают проезжую часть, хотя через несколько метров есть пешеходный переход. Один из подписчиков предложил отправить видео в отделение ГИБДД, чтобы стражи порядка разобрались в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».