Пензячка едва не попала под колеса авто на ул. Бекешской. ВИДЕО

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17 апреля 2019, 13:36Общество
В Пензе на улице Бекешской днем 17 апреля едва не произошло ДТП. Две женщины решили перейти дорогу с оживленным движением в неположенном месте.
Пользователь опубликовал видеозапись происходящего в группе соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как две женщины начали переходить дорогу в неположенном месте. Машинам пришлось резко остановиться. Дойдя до середины проезжей части, одна из пензячек решила вернуться и не рисковать, а вторая – пошла дальше, несмотря на оживленное движение машин.
Пользователи в комментариях отметили, что в этом месте местные жители часто пересекают проезжую часть, хотя через несколько метров есть пешеходный переход. Один из подписчиков предложил отправить видео в отделение ГИБДД, чтобы стражи порядка разобрались в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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