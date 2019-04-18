Пензячка едва не накормила сына мерзкой сосиской с сюрпризом

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18 апреля 2019, 14:03Общество
Жительница Пензы купила в магазине на улице 8 Марта испорченную сосиску и едва не накормила ею сына. Фото продукта попали в Сеть.
Женщина опубликовала снимок в группе соцсети «ВКонтакте».
«Люди, это кошмар! Я не нахожу слов, чтобы описать свое впечатление от этого магазинчика. 17 апреля купила сыну сосиску в тесте. Ребенок пришел с тренировки и сказал, что сосиска гнилая. Он откусил тесто и только потом заметил плесень.
Этот магазин находится рядом со школой. Смотрите внимательнее, что покупаете, дети могут отравиться от такой выпечки», - написала пензячка.
Она добавила, что недавно ее мама купила в этой торговой точке просроченную колбасу.
Пользователи в комментариях посоветовали женщине обратиться в управление Роспотребнадзора, а также отнести испорченный продукт в магазин и написать жалобу. Именно это пензячка и сделала.
Женщина в комментариях к записи добавила, что сходила в магазин, рассказала обо всем продавцу и позвала руководство. Продавец сказала, что владельцы приедут только вечером, но она передаст им сосиску. Работница добавила, что, скорее всего, это ошибка поставщиков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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