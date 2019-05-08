Пензячка два года пыталась отсудить у ресурсников деньги на ремонт

Женщина отсудила у ЖСК ИЗ «Родник», мордовского филиала «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение города Пензы» деньги за испорченный ремонт.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, 13 октября 2017 года квартиру женщины затопило из-за прорыва батареи в жилище этажом выше. Собственница обратилась в суд.

В результате экспертизы выяснилось, что батарея не выдержала слишком высокого давления во внутридомовой системе отопления. Оказалось, что защиты от гидравлического удара в центральном теплопункте и самом доме не было. Отмечается, что батарею разорвало именно из-за этого.

Суд постановил, что в случившемся виноваты ЖСК ИЗ «Родник», мордовский филиал «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение», так как жилищный кооператив должен был заботиться о содержании дома, а ресурсоснабжающие организации обязаны были следить за наличием предохранительных клапанов и за уровнем давления в системе отопления.

В результате все три организации должны взять на себя расходы по ремонту в квартире пензячки. В пресс-службе добавили, что материальный ущерб в пользу женщины они уже взыскали. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».