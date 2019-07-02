Пензячка доверилась незнакомке и потеряла деньги

По сведениям пресс-службы регионального управления МВД, пензячке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что якобы на счету клиентки совершается странная операция и ее нужно немедленно остановить. Чтобы это сделать, необходимо продиктовать реквизиты банковской карты и коды из SMS-сообщений. Жительница Пензы доверилась незнакомке.

После окончания разговора на телефон гражданки пришло сообщение о списании 20 тысяч рублей. Тогда она поняла, что ее обманули.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Кража». Устанавливаются причастные к содеянному, пишет ИА «Пенза-Пресс».