02 июля 2019, 12:36Криминал

Пензячка доверилась незнакомке и потеряла деньги

52-летняя жительница Пензы стала жертвой обманщиков. Женщина обратилась в полицию.

По сведениям пресс-службы регионального управления МВД, пензячке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что якобы на счету клиентки совершается странная операция и ее нужно немедленно остановить. Чтобы это сделать, необходимо продиктовать реквизиты банковской карты и коды из SMS-сообщений. Жительница Пензы доверилась незнакомке.

После окончания разговора на телефон гражданки пришло сообщение о списании 20 тысяч рублей. Тогда она поняла, что ее обманули.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Кража». Устанавливаются причастные к содеянному, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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