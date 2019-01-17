Пензячка доказывала, что ее заставляли сознаться в краже

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 18 июня женщина была в гостях у своей родственницы в Нижнеломовском районе. В момент, когда никого не было в комнате, сельчанка взяла из шкафа 10 тысяч рублей и ушла. В этот же день она пошла в полицию и рассказала о том, что местный житель украл из ее дома два ковра и диван. Но на деле это оказалось ложью.

В суде женщина не призналась, что украла деньги, но согласилась с тем, что солгала в полиции, пояснив, что после того, как родственница написала заявление о пропаже денег, она решила отомстить и придумала, что сожитель потерпевшей покусился на ее ковры и диван.

Оказалось, что ранее сельчанка все же признавалась следователям в краже. Но в суде она доказывала, что дала показания полицейским под психологическим воздействием.

«Данных о принуждении осужденной к даче признательных показаний не установлено», - добавили в пресс-службе.

В результате, учитывая то, что женщина уже имеет судимость, ей назначили один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, сельчанка подала апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».