Пензячка добивается в суде оправдания умершего сына

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13 ноября 2018, 15:37Криминал
Мать пензенца добивается в суде пересмотра дела, по которому ее сына признали виновным в смерти товарища.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днем 6 марта 38-летний пензенец пришел в гости к своему 41-летнему приятелю. Друзья выпивали, во время застолья они поссорились. Мужчина избил хозяина дома. Потерпевший скончался спустя девять дней в больнице.
Злоумышленник с места происшествия скрылся, а 17 марта умер, отравившись этиловым спиртом. В ходе следствия его признали виновным в смерти приятеля.
Свидетельница ссоры между мужчинами рассказала следователям, что в тот день хозяин дома хотел забрать у гостя паспорт, за что и поплатился. Родственники злоумышленника не согласились с такой версией произошедшего и потребовали продолжить расследование.
«Обвинение предъявили матери дебошира как его представителю. Дело направили в суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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