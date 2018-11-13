Пензячка добивается в суде оправдания умершего сына

Мать пензенца добивается в суде пересмотра дела, по которому ее сына признали виновным в смерти товарища.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днем 6 марта 38-летний пензенец пришел в гости к своему 41-летнему приятелю. Друзья выпивали, во время застолья они поссорились. Мужчина избил хозяина дома. Потерпевший скончался спустя девять дней в больнице.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, а 17 марта умер, отравившись этиловым спиртом. В ходе следствия его признали виновным в смерти приятеля.

Свидетельница ссоры между мужчинами рассказала следователям, что в тот день хозяин дома хотел забрать у гостя паспорт, за что и поплатился. Родственники злоумышленника не согласились с такой версией произошедшего и потребовали продолжить расследование.

«Обвинение предъявили матери дебошира как его представителю. Дело направили в суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».