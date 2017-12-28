28 декабря 2017, 11:39Общество Женщина жестко «наказала» водителя, сбившего ее мужа на тротуаре В Пензенской области увеличили размер компенсации морального вреда родственникам мужчины, погибшего в ДТП.

По данным пресс-службы Пензенского областного суда, женщина обратилась с иском, в котором указала, что 14 мая 2015 года в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «БМВ 320» сбил ее мужа, который шел по тротуару. В результате мужчина скончался на месте аварии.

Уголовное дело в отношении виновника происшествия прекратили. Женщина пояснила, что на момент гибели ее супругу было 44 года. Она просила суд обязать мужчину компенсировать моральный вред и ущерб, причиненный в результате ДТП.

Суд пришел к выводу, что виновник аварии должен заплатить по 180 тысяч каждому члену семьи погибшего, а также взять на себя расходы по погребению, оплатить единовременную компенсацию – 63 305 рублей. Помимо этого, мужчина обязан ежемесячно выплачивать по 5 339 несовершеннолетней дочери погибшего до 18 лет, а если она продолжит учиться, то до 23 лет.

Женщина подала апелляцию. Решение районного суда изменили и увеличили размер взыскания. Каждому члену семьи мужчине нужно будет заплатить по 500 тысяч рублей, остальные суммы оставили без изменения.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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