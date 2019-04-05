Пензячка добилась денег от платного медцентра за неправильный диагноз

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05 апреля 2019, 14:36Общество
Жительница Пензы обратилась в суд на центр «Эскулап» из-за неквалифицированного оказания медпомощи.
Согласно материалам дела, пензячка обратилась в медцентр в июне 2018 года. Пациентке назначили лечение, которое она проходила в течение 20 дней. Однако состояние здоровья ухудшилось, и женщина пошла в муниципальную больницу на улице Красной. После проведенного обследования ей поставили диагноз, который отличался от первоначального.
Суд назначил экспертизу, которая установила, что лечение, назначенное центром «Эскулап», не соответствовало фактически имеющемуся диагнозу, привело к увеличению сроков лечения и прогрессированию заболевания, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.
Было решено, что специалисты центра допустили фактическую ошибку при постановке диагноза. Суд постановил взыскать в пользу пензячки 60000 рублей в качестве компенсации морального вреда, материальный ущерб - 6417 руб, расходы по оплате юридических услуг – 15000 руб. и расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы – 14500 руб.
Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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