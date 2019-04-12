Пензячка через суд вернула деньги за некачественную норковую шубу

Жительница Пензы недолго радовалась новой покупке – дорогой шубе из меха норки. Изделие оказалось некачественным, но продавец не спешил возвращать за него деньги.

Женщина пояснила, что купила норковую шубу за 95 тысяч рублей. После она увидела недостаток на изделии - мех был неравномерный. Пензячка пришла к продавцу и попросила вернуть деньги, при этом гарантийный срок еще не вышел. Ей предложили оформить свою претензию письменно.

«Продавец получил от покупателя письменную претензию, однако средства за приобретенное меховое изделие возвращены не были», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Женщина обратилась в общество защиты прав потребителей, а те – в суд. Представитель ответчика согласился возместить сумму покупки, но отказался против требуемой выплаты судебных расходов и штрафа.

В итоге суд решил взыскать с продавца стоимость шубы, компенсацию морального вреда - 1 000 руб, судебные и юридические расходы – 8500 рублей, а также штраф в пользу пензячки и РОО «Защита прав потребителей» - по 24 000 руб. каждому.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».