Пензячка через суд пыталась расторгнуть кредитный договор

Установлено, что 9 февраля 2017 года пензячка заключила два договора – на покупку товара и оказание услуг, с ООО «Даймонд Бьюти». Их общая сумма составила 89 566 рублей. Однако у женщины не было столько наличности, и она взяла кредит в «ОТП Банке» на 24 месяца под 31,9% годовых.

С марта 2017 года по февраль 2018-го гражданка ежемесячно производила платежи. Затем в отношении «Даймонд Бьюти» возбудили уголовное дело, поэтому оказывать услуги они больше не могли. Пензячка решила вернуть деньги, в связи с чем неоднократно направляла претензии в банк, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Но банк отказал в удовлетворении требований гражданки, так как с его стороны все условия договора были выполнены.

Суд пришел к выводу, что женщина заключила договор в добровольном порядке, без какого-либо принуждения и насилия. Доказательств, на основании которых можно было бы отказаться от исполнения обязательств представлено не было.

Жительнице Пензы отказали в исполнении исковых требований. Решение суда вступило в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».