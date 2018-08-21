Пензячка через суд пыталась расторгнуть кредитный договор

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 августа 2018, 16:04Общество
Жительница Пензы обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Женщина стала клиенткой нашумевшей «клиники красоты».
Установлено, что 9 февраля 2017 года пензячка заключила два договора – на покупку товара и оказание услуг, с ООО «Даймонд Бьюти». Их общая сумма составила 89 566 рублей. Однако у женщины не было столько наличности, и она взяла кредит в «ОТП Банке» на 24 месяца под 31,9% годовых.
С марта 2017 года по февраль 2018-го гражданка ежемесячно производила платежи. Затем в отношении «Даймонд Бьюти» возбудили уголовное дело, поэтому оказывать услуги они больше не могли. Пензячка решила вернуть деньги, в связи с чем неоднократно направляла претензии в банк, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.
Но банк отказал в удовлетворении требований гражданки, так как с его стороны все условия договора были выполнены.
Суд пришел к выводу, что женщина заключила договор в добровольном порядке, без какого-либо принуждения и насилия. Доказательств, на основании которых можно было бы отказаться от исполнения обязательств представлено не было.
Жительнице Пензы отказали в исполнении исковых требований. Решение суда вступило в законную силу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 августа 2018, 19:52Пензенские активисты раздали более 500 антинаркотических листовок
21 августа 2018, 19:42Для работ на площади Ленина увеличат количество бригад
21 августа 2018, 19:37В Пензе планируют увеличить доходную часть бюджета на 2018 год
21 августа 2018, 19:21В Пензе стартовал открытый Кубок области по теннису
21 августа 2018, 19:18Пензенские активисты очистили правый берег Суры от отходов
21 августа 2018, 19:03Кузнецкие школьники прошли краткий курс молодого бойца
21 августа 2018, 17:59В Пензенской области тренера заподозрили в педофилии - СМИ
21 августа 2018, 17:37Пензенцы представили свои разработки на форуме «Армия-2018»