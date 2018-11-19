Пензячка борется за звание «Воспитатель года России»

В Орле состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», в котором принимает участие пензячка.

Пензенскую область представляет победитель регионального конкурса «Воспитатель года», педагог-логопед детского сада №21 Елена Карташева.

Этап состоит из трех туров: заочного и двух очных. Участники написали «Сочинение на заданную тему» и представили мастер-класс, теперь им предстоит показать «Педагогическое мероприятие с детьми».

По итогам трех испытаний определят 15 финалистов, которые 20-21 ноября покажут доклад-презентацию «Мой лучший проект» и примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Имя победителя будет названо 21 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».