Пензячка борется со смертельной болезнью, поражающей костную систему

В редакцию телеканала «Экспресс» обратилась Людмила Денисова. Девушка, которая борется со смертельной болезнью, поражающей костную систему. Долгое время врачи не могли поставить диагноз, поэтому время оказалось упущено, инфекция поразила значительные участки черепа. Сейчас она надеется продлить жизнь, но для этого необходима дорогостоящее обследование в Германии.

Людмила Денисова рассказала о своей смертельной болезни с поразительным спокойствием. Ее звонки с просьбой о помощи - борьба за жизнь. Темные точки на снимках - хронический остеомиелит - инфекция, которая, как выражается девушка, плавит кости.

Лечение возможно только хирургическим путем - удалением пораженных участков. И Людмила, действительно, перенесла десятки операций в ряде передовых центров России. Но процесс остановить так и не удалось. Диагноз поставили с большим опозданием, только когда Людмила поехала на консультацию в Москву. Сейчас инфекция атакует спинной мозг.

«При операции занесли инфекцию, которая называется клебсиелла, она устойчива к антибиотикам и разрушает всю костную системы, это сопровождается невозможными ежедневными болями в течение двух с половиной лет. Проходила осмотр у докторов с большим опытом, которые сказали, что болезнь распространилась обширно. Поэтому рассчитывают продлить жизнь хотя бы на какое-то время», - сказала она.

Эта возможность - консультация в немецкой клинике. Она поможет определить точный объем поражений и возможно ли очередное хирургическое вмешательство. Стоимость аналогичных операций доходит до 60 тысяч евро. Кроме того, на перелет и проживание в клинике требуются средства, которых у девушки и ее родных, матери и сестры, нет. Из-за болезни Людмила не работает уже два с половиной года.

Помочь ей можно перечислив любую сумму на счет, которая поможет ей осуществить единственную мечту - жить.

Банковские реквизиты для рублевых переводов:

Получатель: ДЕНИСОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

Счет получателя: 40817810548000820321

Банк получателя: ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕНЗА

ИНН банка получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 045655635

Корреспондентский счет: 30101810000000000635

Код подразделения банка: 54862401

Адрес подразделения банка: Г. ПЕНЗА, УЛ. КУРАЕВА, 1А

Банковские реквизиты для валютных переводов:

Получатель: DENISOVA LYUDMILA VIKTOROVNA

Счет получателя: 40817810548000820321

Наименование банка получателя: SBERBANK (POVOLZHSKY HEAD OFFICE) SAMARA RUSSIAN FEDERATION

Код подразделения: 54862401