07 декабря 2018, 15:06Общество

Пензу завесили антикоррупционной рекламой

В Пензе стало больше баннеров, призывающих бороться со взяточничеством. Работу провела рекламная служба города вместе с прокуратурой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, баннеры против коррупции появились на двух щитах на ул. Баумана и Леонова, а также на пяти видеоэкранах по ул. Центральной, 1, Урицкого,115, проспекту Победы,10, проспекту Строителей, 134а, площади М. Жукова.

«Работа в данном направлении будет продолжена», - заверили в горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/na_reklamnykh_konstruktsiyakh_penzy_poyavilis_antikorruptsionnye_bannery/

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