Пензу завесили антикоррупционной рекламой

В Пензе стало больше баннеров, призывающих бороться со взяточничеством. Работу провела рекламная служба города вместе с прокуратурой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, баннеры против коррупции появились на двух щитах на ул. Баумана и Леонова, а также на пяти видеоэкранах по ул. Центральной, 1, Урицкого,115, проспекту Победы,10, проспекту Строителей, 134а, площади М. Жукова.

«Работа в данном направлении будет продолжена», - заверили в горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».