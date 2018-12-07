Пензу завесили антикоррупционной рекламой

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07 декабря 2018, 15:06Общество
В Пензе стало больше баннеров, призывающих бороться со взяточничеством. Работу провела рекламная служба города вместе с прокуратурой.
Как сообщает пресс-служба мэрии, баннеры против коррупции появились на двух щитах на ул. Баумана и Леонова, а также на пяти видеоэкранах по ул. Центральной, 1, Урицкого,115, проспекту Победы,10, проспекту Строителей, 134а, площади М. Жукова.
«Работа в данном направлении будет продолжена», - заверили в горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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