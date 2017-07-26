26 июля 2017, 16:03Общество Пензу в рамках автопробега посетит известный пловец Марк Хенрикс С 4 по 6 августа в Пензе пройдет автопробег дружбы «Берлин-Москва», который стартовал 23 июля и продлится по 13 августа (0+).

«Целью проекта является налаживание культурных и дружественных связей на принципах народной дипломатии и взаимопонимание между народами», - рассказала одна из организаторов мероприятия в Пензе Ольга Прохорова.

Автопробег стартовал у Бранденбургских ворот в Берлине и продлится три недели. Он охватывает 45 городов России по семи маршрутам. Пенза вошла в состав маршрута «Волги».

В рамках автопробега запланировано совещание, в котором примут участие представители пензенской власти, промышленности и спорта.

Всего Пензу посетят 40 участников автопробега - активистов, выступающих за мир. Среди них - жители Германии и Швейцарии, а также известный немецкий пловец Марк Хенрикс, который проведет бесплатный мастер-класс по плаванию в бассейне в селе Засечное.

В программе мероприятий запланированы экскурсия по парку на Чистых прудах, посещение ряда заводов, а также картинной галереи и нового Спасского кафедрального собора.

В Пензу участники пробега приедут после посещения Самары, а затем отправятся в Рязань. Впервые пробег проводили в прошлом году, тогда он охватил четыре российских города. Всего в нем участвует 341 человек из 16 стран мира, самому младшему - шесть месяцев, а самому старшему – 78 лет. Автопробег закончится 10 августа в Москве, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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