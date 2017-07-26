Пензу в рамках автопробега посетит известный пловец Марк Хенрикс

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июля 2017, 16:03Общество
С 4 по 6 августа в Пензе пройдет автопробег дружбы «Берлин-Москва», который стартовал 23 июля и продлится по 13 августа (0+).
«Целью проекта является налаживание культурных и дружественных связей на принципах народной дипломатии и взаимопонимание между народами», - рассказала одна из организаторов мероприятия в Пензе Ольга Прохорова.
Автопробег стартовал у Бранденбургских ворот в Берлине и продлится три недели. Он охватывает 45 городов России по семи маршрутам. Пенза вошла в состав маршрута «Волги».
В рамках автопробега запланировано совещание, в котором примут участие представители пензенской власти, промышленности и спорта.
Всего Пензу посетят 40 участников автопробега - активистов, выступающих за мир. Среди них - жители Германии и Швейцарии, а также известный немецкий пловец Марк Хенрикс, который проведет бесплатный мастер-класс по плаванию в бассейне в селе Засечное.
В программе мероприятий запланированы экскурсия по парку на Чистых прудах, посещение ряда заводов, а также картинной галереи и нового Спасского кафедрального собора.
В Пензу участники пробега приедут после посещения Самары, а затем отправятся в Рязань. Впервые пробег проводили в прошлом году, тогда он охватил четыре российских города. Всего в нем участвует 341 человек из 16 стран мира, самому младшему - шесть месяцев, а самому старшему – 78 лет. Автопробег закончится 10 августа в Москве, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
26 июля 2017, 18:34В Пензенской области проверяют образовательные учреждения
26 июля 2017, 18:07Белозерцев предлагает сделать выставку продукции строительных компаний
26 июля 2017, 17:59На приеме у депутата Госдумы Сергея Есякова говорили об охоте и свалках
26 июля 2017, 17:34В Пензе состоялось бракосочетание тысячной пары года
26 июля 2017, 17:09В Пензе жители шести улиц останутся без воды
26 июля 2017, 16:37Пензячка купила курицу со следами проколов
26 июля 2017, 16:03Пензу в рамках автопробега посетит известный пловец Марк Хенрикс
26 июля 2017, 15:32Пензенец перечислил 149 тыс рублей за несуществующий трактор