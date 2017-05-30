Пензу ураган обошел стороной

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30 мая 2017, 14:02Общество
Сотни поваленных деревьев и оборванных проводов, десятки сорванных крыш, разбитых автомобилей и столько же пострадавших людей. Последствия урагана, который обрушился на столицу и ряд российских регионов накануне, - пожалуй, главная тема обсуждений. Пензенскую область стихия, к счастью, обошла стороной, однако в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом на территории региона введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.
«По данным главного управления МЧС России по Пензенской области, происшествий на территории региона, связанных с неблагоприятным прогнозом погоды, не зафиксировано за минувшую ночь. Но в настоящий момент все подразделения главного управления переведены в режим повышенной готовности до особого распоряжения», - сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России Анна Шупилова.
Кроме столицы, во власти атмосферного фронта оказались центральные и северные регионы центрального федерального округа. Его движение сопровождалось дождями, градом и порывами ветра до 30 метров в секунду. По данным центра «Антистихия», 30 мая циклон ослабел и сместился на восток. В верхнем и среднем Поволжье возможны осадки и усиление ветра до 22 метров в секунду.
Так, в ночь на вторник, 30 мая, соседняя с Пензенской областью Республика Мордовия оказалась под ударом стихии. В Саранске сильный ветер валил деревья, остановки общественного транспорта, опоры воздушной линии электропередач. Известно как минимум об одном пострадавшем.
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