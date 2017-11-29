Пензу с рабочим визитом посетил Леонид Левин

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29 ноября 2017, 20:07Общество
Леонид Левин рассказал о предварительных итогах осенней сессии Государственной Думы. А также подтвердил, что размер дотаций, которые получит Пензенская область в 2018 году, значительно вырос. Депутат рассказал пензенским журналистам, в чем причина резкого подъема.
Пензенскую область, наконец, перестали путать с Пермской. Об этом рассказал Леонид Левин. Депутат Государственной Думы объяснил повышенное внимание федеральных структур к Пензенской области. Она вошла в топ-30 самых эффективных регионов с точки зрения управления территориями. По словам депутата, это очень важный показатель, который определяет министерство финансов страны. Федеральные эксперты опираются только на сухие факты и статистику, налоговые сборы и эффективность трат.
«Нужно признать, что команда губернатора Ивана Белозерцева добилась больших успехов. Регион вошел в топ-30 самых эффективных регионов России, притом, что в Пензенской области нет ни нефти, ни газа, ни полезных ископаемых, которые могли бы сразу сильно увеличить доходную статью», - отметил депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.
Депутат поделился предварительными итогами осенней сессии Государственной Думы. Бюджетные доходы страны в 2018 году составят 16 триллионов 500 миллиардов рублей. Дефицит — около одного триллиона. Главными направлениями расходов стали социальная сфера, безопасность и поддержка экономики. Леонид Левин отметил, что объем дотаций Пензенской области от Федерального центра вырос на 60% и составит три миллиарда рублей. Кроме того, он ответил на вопросы журналистов и провел круглый стол, где поделился насущными проблемами отрасли.
«Живое общение всегда лучше, интереснее услышать, а не прочитать по бумажке или в интернете. Те, кто были заинтересованы, задали свои вопросы и получили на них ответы», - сказала редактор нижнеломовской районной газеты «Куранты – Маяк» Людмила Саляева.
Депутат Государственной Думы рассказал журналистам о работе собственной общественной приемной. По словам народного избранника, туда поступило более тысячи обращений. Большинство из низ уже решены. Например, строительство детского сада в Заре.
Приемная Леонида Левина работает по адресу: город Пенза, улица Некрасова,24. Обратиться за помощью к депутату может любой житель региона.
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