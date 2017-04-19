19 апреля 2017, 15:32Общество Пензу посетит поезд «Армия Победы-2017» В Пензу прибудет «Агитационный поезд «Армия Победы-2017» в рамках информационно-пропагандистской акции, которая проходит с 29 апреля по 5 мая.

«Маршрут № 2: Пенза - Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск - Екатеринбург пройдет с 1 мая по 5 мая. На станцию Пенза-I агитационный поезд, сформированный в Самаре и на ст. Леонидовка, прибывает 1 мая», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Акция пройдет с 12.00 до 14.15 во время его остановки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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