Пензу посетит поезд «Армия Победы-2017»

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19 апреля 2017, 15:32Общество
В Пензу прибудет «Агитационный поезд «Армия Победы-2017» в рамках информационно-пропагандистской акции, которая проходит с 29 апреля по 5 мая.
«Маршрут № 2: Пенза - Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск - Екатеринбург пройдет с 1 мая по 5 мая. На станцию Пенза-I агитационный поезд, сформированный в Самаре и на ст. Леонидовка, прибывает 1 мая», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Акция пройдет с 12.00 до 14.15 во время его остановки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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