13 июля 2017, 17:32Общество Пензу посетит делегация из Республики Мордовия В пятницу, 14 июля, Пензу посетит большая делегация из Республики Мордовия - руководители предприятий туристской отрасли, экскурсоводы, представители СМИ, сотрудники министерства культуры и национальной политики, а также туристско-информационного центра.

Планируется, что в ходе визита гости посетят гостиничный комплекс «Русская охота», спортивно-оздоровительную турбазу «Чистые пруды», скульптурный парк «Легенда» и Картинную галерею имени Савицкого. Также в рамках тура запланирована обзорная экскурсия по Пензе.

В завершении программы в региональном правительстве пройдет совещание по вопросам сотрудничества в сфере туризма между Республикой Мордовия и Пензенской областью в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.

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