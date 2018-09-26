Пензу посетили звезды мирового ралли-рейда

Пензенцы помогли участникам Кубка мира FIA проехать по дорогам области.

Федерация автомобильного спорта Пензенской области приняла участие в логистической операции Российской автомобильной федерации (РАФ) по обеспечению беспрепятственного прохождению каравана участников Кубка мира FIA по территории страны.

Гонщики возвращаются домой из Туркмении во Францию, с ралли-рейда «Амуль-Хазар 2018», победителем которого стал испанский пилот Нани Рома, который выступает на автомобиле Mini Countryman. Колонну возглавлял Энтони Шлессер - сын Жана-Луи Шлессера, неоднократного победителя знаменитого ралли «Париж-Дакар», сообщает пресс-служба областного минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».