Пензу посетили представители антидопинговой организации РУСАДА

Восстановить доверие к России в мировом спорте. Специалисты национальной антидопинговой организации РУСАДА выезжают в регионы, чтобы провести на местах цикл обучающих семинаров. В Пензе, как и в других городах, на встречу пригласили руководителей спортивных федераций и школ, тренеров и спортивных врачей. В частности, эксперты рассказали об изменениях в антидопинговых правилах и разъяснили тонкости списка терапевтических исключений.

Руководители спортивных федераций и школ, спортивные врачи и тренеры - в роли учеников. О грядущих изменениях в правилах и том, какие препараты попали в обновленный запрещенный список, рассказывают специалисты РУСАДА - национальной антидопинговой организации.

«Цель данного цикла заключается в том, чтобы показать персоналу спортсменов, в частности тренерам, врачам и так далее, какую роль они играют в процессе формирования антидопинговой культуры у спортсменов, а также показать их ответственность в нарушении правил», - рассказала специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Конова.

Рассказать и объяснить нужно так много, что семинар длится семь часов. Особое внимание - спорту высших достижений. Всемирный антидопинговый кодекс включает в себя 25 отдельных статей и в каждой из них есть тонкости. Но главное, отмечают эксперты, - регулярно следить за изменениями в запрещенном списке. Разрешенный сегодня препарат уже завтра может стоить спортсмену, как минимум, участия в крупном турнире, а как максимум, - пожизненной дисквалификации.

«В преддверии спартакиады школьников, которая состоится в 2019 году, мы намерены ужесточить все средства контроля, которые ведут тренеры на занятиях. Сегодня немного плавающая ситуация: много препаратов, которые раньше использовали для восстановления, но они попали в разряд запрещенных», - сказал директор ДЮСШ №6 Пензы Владимир Антонов.

Допинговый скандал, который прогремел на весь мир в 2015-м, не обошел стороной и Пензенскую область. Напомним, МОК аннулировал результаты тяжелоатлетки Надежды Евстюхиной на Олимпиаде 2008 года и лишил ее бронзовый медали. В пробе спортсменки был обнаружен туринабол - стероид, который используется атлетами для наращивания мышечной массы и формирования скоростных навыков.

На семинаре отметили, что допинг-пробы берут не только у спортсменов-международников. Проверка может коснуться каждого.

«Для Пензенской области эти проблемы актуальны. У нас, к сожалению, есть случаи, и даже в 2019 году были, когда спортсмены пока каким-то причинам, по незнанию или по не опытности, принимали запрещенные средства», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Подобные обучающие семинары специалисты РУСАДА уже провели в нескольких российских регионах. Таким образом, обновленное правление национальной антидопинговой организации пытается исправить ошибки своих предшественников, во многом по вине которых даже «чистые» спортсмены вынуждены выступать на крупных турнирах под нейтральным флагом. Восстановить доверие к России в мировом спорте - одна из главных целей РУСАДА.