Пензу посетила Заслуженная артистка РФ Елена Санаева

В «Доме Мейерхольда» Пензы прошла творческая встреча с Еленой Санаевой. Заслуженная артистка РСФСР прославилась ролями Лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» (6+), учительницы литературы в фильме «Чучело» (12+), а также работала с Василием Шукшиным в фильме «Печки-лавочки» (6+). Беседа с актрисой стала своего рода финальной частью выставки-проекта «Мейерхольдобург», на протяжении двух дней ее можно было посетить во дворе «Дома Мейерхольда».

«Мейерхольдобург» - это выставка-город и выставка-сцена, авторы характеризуют ее как творческую импровизацию в условиях городского пространства, и если один ее угол иллюстрирует Пензу, то другой - Санкт Петербург и его ярчайшую постановку «Маскарад». Этот спектакль Мейерхольд готовил почти десять лет и пришлась она день в день, - на Февральскую революцию. Режиссер ломал устаревшее и закостенелое и делал все по-новому. Именно эту особенность режиссера-реформатора подчеркнула гостья пензенского «Дома Мейерхольда» Елена Санаева.

«Честь и хвала Пензе и Наталие Кугель, которая возродила из пепла этот дом. От всей души желаю этому театру процветания. Очень важно, что существует такой музей и что он собран с любовью», - отметила Елена Санаева.

На своей творческой встрече Заслуженная артистка РСФСР рассказала о судьбе музеев, которые сохраняют память о великом режиссере. И, конечно же, о своем творческом пути и пути своего отца - Народного артиста СССР Всеволода Санаева. Для зрителей это стало возможностью узнать личную историю театра и кино в России.

В Пензе актриса уже во второй раз, до этого в «Дом Мейерхольда» она приезжала в 90-е. То, что теперь она вернулась сюда снова, своего рода заслуга Года театра в России, который, как говорят в музее, готовит для зрителей новые сюрпризы.