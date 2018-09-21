Пензу посетила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева

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21 сентября 2018, 19:19Общество
21 сентября с рабочим визитом Пензу посетила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она приняла участие в международной научно-практической конференции педиатров, которая в эти дни проходит в областном центре. Одной из главных тем работы форума стало обсуждение реализации национального проекта «Здравоохранение». В ближайшие годы медикам предстоит провести огромную работу.
Участникам трехдневного форума, на котором предлагают новые подходы к решению серьезных задач в педиатрии, Татьяна Яковлева напомнила об указе президента - к 2024 году необходимо снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшить младенческую.
«Это работа первичного звена - участковых, терапевтов, педиатров, фельдшеров, ФАПов. Мы прекрасно это знаем и понимаем, что снижение общей и детской смертности зависит от них», - сказала Татьяна Яковлева.
В Пензенском регионе ведут активную работу по повышению качества и доступности медицинской помощи для детей. Введенный в 2017-м в эксплуатацию перинатальный центр позволил получить самый низкий показатель младенческой смертности за всю историю здравоохранения региона. Теперь в области решено привести в порядок все детские медучреждения.
«За счет регионального бюджета мы приступили к строительству детской поликлиники в Нижнем Ломове, а для сердобской выделили средства. В Пензе в районе Арбековской заставы приобретен первый этаж жилой постройки под детское отделение, там проживают множество молодых семей», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Не последнюю роль в решении поставленных задач играет информированность населения. Зачастую непоправимой ошибкой становится позднее обращение к врачу. Чтобы снизить смертность в стране, по мнению Татьяны Яковлевой, нужно начинать с малого - люди должны видеть повсюду медицинские подсказки.
«Они должны висеть везде, Иван Александрович. Даже на автобусах, остановках, чтобы, например, не жвачку рекламировать, а первые признаки инсульта, инфаркта, когда вызывать врача», - добавила Татьяна Яковлева.
В ходе обсуждения эксперты заключили: вывести российскую медицину на новый качественный уровень можно благодаря комплексному подходу - начиная от профилактики и заканчивая реабилитацией. К национальному проекту «Здравоохранение» присоединятся все 85 регионов страны.
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