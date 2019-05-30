Пензу посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 мая 2019, 19:33Спорт
В Пензу приехала чемпионка Олимпийских игр 2016 года по фехтованию Софья Великая. В городе она провела встречу с болельщиками, а также поделилась своим богатым спортивным опытом с юными фехтовальщиками в рамках мастер класса.
Так внимательно юные фехтовальщики не слушают даже своих тренеров. Они старались уловить каждое слово именитого наставника. Ребята признались, что мастер-класс от такой титулованной спортсменки - один из самых волнительных моментов в их карьере. Для многих из них Софья Великая - та самая саблистка, которую они поддерживали в 2016 году на Олимпийских играх.
«Когда начинал, было интересно, как тренируются спортсмены из сборной, волновался за них. Очень интересно послушать, как олимпийская чемпионка рассказывает и показывает, как правильно что-либо делать, указывает на ошибки», - сказал участник мастер-класса Савелий Никишин.
За свою карьеру Софья Великая выиграла немало титулов. К своему олимпийскому успеху она шла долгие годы. В 2004 году перед играми в Афинах она стала 17-й в споре за 16 путевок на Олимпиаду. В 2008 она стала четвертой. В Лондоне спортсменка завоевала «серебро» и в Бразилии, наконец, взяла «золото». Рассказывая на встрече с болельщиками о своем пути к спортивным вершинам, Софья Великая отметила, что важно не переставать работать даже когда достигаешь серьезных высот. Свидетельством этого может служить недавний триумф на турнире «Московская сабля». Однако когда речь идет о профессионалах, ни одна победа не достается легко.
«Ты приехал на чемпионат мира, значит, отобрался, есть уровень, и все люди, которые туда приезжают, достойны золотой медали. Это так кажется, друзья, что легко, а я до сих пор не могу отойти, все решается только здесь и сейчас», - отметила Софья Великая.
Визит олимпийской чемпионки в Пензу оказался недолгим. Она вернулась в Москву уже вечером 30 мая.
30 мая 2019, 19:44В Кузнецке прошел праздник «Дети и хаски»
30 мая 2019, 19:42Пензенским полицейским вручили награды общероссийской премии
30 мая 2019, 19:37В Пензе стартовал фестиваль «Белинская весна»
30 мая 2019, 19:33Пензу посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая
30 мая 2019, 19:29Пензенские приставы приняли участие в акции по сдаче крови
30 мая 2019, 19:21В Пензе сотрудники МЧС проверяют безопасность детских лагерей
30 мая 2019, 19:18Елена Фастова оценила Нижнеломовский завод по переработке индейки
30 мая 2019, 19:12Театр эстрады «Провинция» погрузил пензенцев в мир сказок