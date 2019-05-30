Пензу посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая

В Пензу приехала чемпионка Олимпийских игр 2016 года по фехтованию Софья Великая. В городе она провела встречу с болельщиками, а также поделилась своим богатым спортивным опытом с юными фехтовальщиками в рамках мастер класса.

Так внимательно юные фехтовальщики не слушают даже своих тренеров. Они старались уловить каждое слово именитого наставника. Ребята признались, что мастер-класс от такой титулованной спортсменки - один из самых волнительных моментов в их карьере. Для многих из них Софья Великая - та самая саблистка, которую они поддерживали в 2016 году на Олимпийских играх.

«Когда начинал, было интересно, как тренируются спортсмены из сборной, волновался за них. Очень интересно послушать, как олимпийская чемпионка рассказывает и показывает, как правильно что-либо делать, указывает на ошибки», - сказал участник мастер-класса Савелий Никишин.

За свою карьеру Софья Великая выиграла немало титулов. К своему олимпийскому успеху она шла долгие годы. В 2004 году перед играми в Афинах она стала 17-й в споре за 16 путевок на Олимпиаду. В 2008 она стала четвертой. В Лондоне спортсменка завоевала «серебро» и в Бразилии, наконец, взяла «золото». Рассказывая на встрече с болельщиками о своем пути к спортивным вершинам, Софья Великая отметила, что важно не переставать работать даже когда достигаешь серьезных высот. Свидетельством этого может служить недавний триумф на турнире «Московская сабля». Однако когда речь идет о профессионалах, ни одна победа не достается легко.

«Ты приехал на чемпионат мира, значит, отобрался, есть уровень, и все люди, которые туда приезжают, достойны золотой медали. Это так кажется, друзья, что легко, а я до сих пор не могу отойти, все решается только здесь и сейчас», - отметила Софья Великая.

Визит олимпийской чемпионки в Пензу оказался недолгим. Она вернулась в Москву уже вечером 30 мая.