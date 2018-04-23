Пензу посетила делегация студентов из европейского университета

В педагогическом институте имени Белинского проходят «Дни Германии». На праздник немецкой культуры приехала делегация из десяти студентов и двух преподавателей университета Фленсбурга. Гости посетят музей-заповедник «Тарханы» и примут участие в пензенском фестивале иностранных языков.

В стенах вуза праздники иностранных культур проходят регулярно. Но на этот раз участники получили возможность пообщаться со студентами европейского университета города Фленсбург. Делегация из 12 человек проведет в Пензе неделю.

«Я впервые в России, мы только что приехали в Пензу и пока не гуляли по кампусу. Но он выглядит неплохо, мне нравятся старинные здания. Здесь очень холодно, но мне это по душе. Мне не терпится увидеть весь город», - сказал студент по обмену Авни Хамдан.

Студенты из Фленсбурга посетят лекции и занятия пензенских педагогов. Кроме того, гости примут участие в фестивале иностранных языков «Когда мы вместе» (0+). На городском конкурсе детского творчества они выступят в качестве членов жюри.

«Для студентов и преподавателей предлагается обширная культурная и образовательная программа. В течение недели запланированы - дискуссионные площадки, круглые столы, экскурсии по городу Пензе и экскурсия в «Тарханы», - рассказала заведующая кафедрой «Иностранные языки и методика их преподавания» пензенского педагогического университета им. Белинского Екатерина Алешина.

Университеты сотрудничают не первый год. Сейчас они работают над еще одним совместным проектом - магистерской программой двойных дипломов. Благодаря ей пензенские студенты смогут получить документ об образовании европейского образца.