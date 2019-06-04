Пензу посетила делегация из Ульяновска

Первые лица Ульяновска, а также представители ведомств, встретились с руководителями пензенских муниципальных учреждений. Для гостей провели экскурсию по городу, а затем прошло заседание в мэрии, на котором обсуждалось сотрудничество двух городов.

Ремонт дорог, снос ветхого и аварийного жилья, благоустройство и развитие городских территорий - чтобы решать эти задачи быстрее и эффективнее, необходимо объединяться действовать сообща. Пенза и Ульяновск - два областных центра соседствующих регионов теперь будут шагать в будущее, как говорится, плечом к плечу.

В Пензу прибыла представительная делегация: руководители учреждений и ведомств сферы жилищно-коммунального хозяйства, экономики и инвестиций, строительства, социальной политики, культуры, образования, спорта и других направлений. Приехал, конечно, глава администрации Сергей Панчин, а также председатель ульяновской Гордумы Илья Ножечкин.

Приветствуя гостей, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что города связывают добрососедские отношения. Также он рассказал об основных показателях развития Пензы за последние годы.

«Вы, наверное, обратили внимание, что наш город меняется, развивается: восстанавливаются святыни, строятся школы, детские сады. За последнее время, наряду с развитием промышленности, увеличения рабочих мест, делаем все для того, чтобы вернуть Пензе звание самого зеленого города в Поволжье», - сказал Виктор Кувайцев.



Как отметили гости, Пенза - город, на который приятно смотреть и у которого есть, чему поучиться, поэтому делегация из Ульяновска и приехала - обменяться опытом работы и вместе с пензенскими коллегами разработать новые идеи и проекты по улучшению условий жизни в городах.

«Когда проезжал по городу увидел, что он ухожен, чистый, сразу видно, что в Пензе есть хозяин», - отметил Сергей Панчин.

Кстати, это ответный визит. В апреле 2019 года пензенская делегация посещала Ульяновск. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве - в сферах экономики, образования, городского хозяйства, спорта, туризма, культуры. Но эти визиты - пока только начало взаимовыгодной и плодотворной работы.