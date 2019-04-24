Пензу посетила автоколонна росгвардейцев

Военнослужащие войск национальной гвардии в преддверии 9 Мая отправились в автопробег по регионам Приволжского федерального округа. В Пензе колону участников встречали у Монумента воинской и трудовой Славы на проспекте Победы.

Венки, цветы и почетный караул у Вечного огня - неотъемлемая часть церемониала. Стартовав из Нижнего Новгорода, сотрудники Росгвардии сделали остановку в Пензе, у памятника Победы.

Этим автопробегом Росгвардия чтит память советских солдат, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. Начальник пензенского управления Игорь Белов отметил, что и сотрудники органов правопорядка добросовестно несли службу в советском тылу.

«Здесь не шли ожесточенные бои, но был фронт тыла. Наши земляки, сотрудники милиции вооруженных войск правопорядка, боролись с диверсантами и шпионами, формировали полки и дивизии», - рассказал он.

Нижегородская, Пензенская, Самарская области, а также Удмуртия и Татарстан - таков маршрут росгвардейского автопробега. Бойцы «Вахты памяти» проедут 1500 километров. Они посетят места боевой и трудовой славы советского народа, возложат к монументам цветы, проведут памятные акции.