Пензу посетил заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов

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03 июля 2017, 18:13Общество
Пензу посетил заместитель председателя Государственной Думы России, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Парламентарий осмотрел важные социальные объекты, в том числе - активный пансион для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Дом Вероники», а также недавно построенную школу и бассейн в Засечном.
В «Доме Вероники» вновь встречают высоких гостей. Активный пансион для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посетил заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов. В рамках своего визита в Пензу вице-спикер российского парламента ознакомился с работой уникального для страны центра.
В центре созданы необходимые условия для того, чтобы его постояльцы могли сами решать посильные бытовые задачи. Обходится вовсе без посторонней помощи у них не получится - все молодые люди с тяжелой инвалидностью.
«Дом Вероники» уникален еще и тем, что это чуть ли не единственный в стране успешный пример проекта государственно-частного партнерства в социальной сфере. Половина средств, затраченных на строительство, - это деньги частных инвесторов. Расходы на содержание центра тоже пока берут на себя благотворители.
«Я думаю, что это очень хороший пример, которому можно поучиться, позавидовать, и как пилотный проект нужно развивать его в дальнейшем. Мы обязательно на партийных площадках и нашей социальной платформе дополнительно этот пример рассмотрим и попробуем активизировать все-таки участие некоммерческого сектора в реализации подобных проектов», - сказал заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов.
Следующим пунктом в программе визита вице-спикера Госдумы в Пензу стала школа в Засечном. Новое образовательное учреждение на 1100 мест готовится к началу учебного года. Школа соответствует всем современным требованиям. Особое внимание уделили безопасности.
Для микрорайона, в котором живут около 20 тысяч человек, общеобразовательное учреждение было просто необходимо. В 2017 году в школе Засечного - десять первых классов.
Образовательное учреждение адаптировано для инклюзивного обучения. 1 сентября в школу в Засечном придут, в том числе, и дети с ограниченными возможностями здоровья.
«На самом деле, уникальная современная школа, очень здорово, что она строится по программе модернизации образования, то, что реализуется сегодня по инициативе президента, при поддержке партии «Единая Россия», - отметил Сергей Неверов.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов в ходе своего визита осмотрел также бассейн «Дельфин» и набережную Суры в Засечном.
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