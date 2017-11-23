23 ноября 2017, 09:45Общество Пензу посетил гендиректор группы компаний «Росатом» Генеральный директор группы компаний «Росатом» Алексей Лихачев посетил Пензенскую область.

Глава госкорпорации и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетили производственное объединение (ПО) «Старт».

Гендиректор производственного объединения Сергей Байдаров продемонстрировал гостям последние разработки, рассказал об их особенностях, планах по развитию производства и расширению ассортимента.

Алексей Лихачев интересовался используемым оборудованием, контролем хода технологического процесса и качеством продукции.

«ПО «Старт» специализируется на выпуске сложных радиотехнических, электромеханических и электронных приборов и систем. Производственно-технологические возможности предприятия позволяют осуществлять весь комплекс работ, связанных с разработкой, освоением, испытанием, выпуском и гарантийным обслуживанием продукции», - сообщает пресс-центр областного правительства.

На заводе трудятся более шести тысяч человек. Объем производства за январь-ноябрь 2017 года составил свыше 5,5 млрд рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/22/17391020