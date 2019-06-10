Пензу подсветили праздничной иллюминацией. ФОТО

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10 июня 2019, 11:33Общество
В Пензе идет подготовка к празднованию Дня России и Дня города, которые отмечают 12 июня.
В честь праздников в городе включили иллюминацию. На улицах областного центра заработали световые консоли и другие элементы подсветки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, на сегодняшний день световое оформление включено на улицах Лермонтова, Кирова, Пушкина, Суворова, Антонова, Измайлова, проспектах Строителей и Победы. Подсвечены «триколором» Свердловский мост, путепровод 8 Марта, путепровод по проспекту Победы.
Также организована подсветка монумента «Росток», противоположной стороны набережной реки Суры, подвесного моста, монумента «Самолет», памятного знака «Орден Победы», монумент «Глобус». Помимо этого, работает архитектурная подсветка зданий.
Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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