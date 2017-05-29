29 мая 2017, 14:32Общество Пензу планируют сделать городом парков и скверов Мэр Виктор Кувайцев рассказал, что сейчас в Пензе идет подготовка к открытию нескольких скверов, среди которых - «45 меридиан» и сквер «100-летия футбола».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, инициаторами их создания стали географическое общество и футбольная федерация, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Мы поддерживаем интересные инициативы пензенцев, в том числе - и через гранты. К примеру, у нас известная регбийная команда, мото- и велогонщики, другие общественные организации. Если они готовы взять шефство над зелеными участками муниципальной земли и принимать участие в их благоустройстве, мы поможем», - сообщил глава городской администрации.

Также Виктор Кувайцев поделился, что 350 скверов – это цель, к которой нужно стремиться.

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