Пензу планируют сделать городом парков и скверов

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29 мая 2017, 14:32Общество
Мэр Виктор Кувайцев рассказал, что сейчас в Пензе идет подготовка к открытию нескольких скверов, среди которых - «45 меридиан» и сквер «100-летия футбола».
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, инициаторами их создания стали географическое общество и футбольная федерация, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Мы поддерживаем интересные инициативы пензенцев, в том числе - и через гранты. К примеру, у нас известная регбийная команда, мото- и велогонщики, другие общественные организации. Если они готовы взять шефство над зелеными участками муниципальной земли и принимать участие в их благоустройстве, мы поможем», - сообщил глава городской администрации.
Также Виктор Кувайцев поделился, что 350 скверов – это цель, к которой нужно стремиться.
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