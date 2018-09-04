Пензу планируют очистить от свалок и озеленить

«Проблема, связанная со своевременным вывозом мусора и ликвидацией навалов, стала бичом города. В любой работе нужна система. Поэтому будет реализовываться городская программа «Чистый город», первый этап которой - «Город без свалок», а второй – «Зеленых зон в Пензе – больше», - рассказал глава администрации города.

По его словам, первый этап предусматривает разработку механизма ликвидации и недопущения возникновения навалов мусора, второй - воплощение в жизнь общественных инициатив по озеленению городских пространств. Например, жители улицы Антонова предлагали высадить деревья вдоль красивой новой дороги.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину вместе со специалистами проработать этот вопрос и представить предложения к концу этой недели, пишет ИА «Пенза-Пресс».