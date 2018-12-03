Пензу к Новому году сделают еще красивее

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03 декабря 2018, 12:34Общество
3 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсудили новогоднее оформление города.
«Многие предприятия, объекты торговли творчески подошли к украшению фасадов зданий, прилегающих территорий. Мы благодарны каждому, кто не остался равнодушен и помог создать праздничное настроение горожанам», – сказал мэр.
Однако он подчеркнул, что нужно провести дополнительную работу по праздничному украшению улиц.
Директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Александр Утин доложил, что в ближайшее время в их распоряжение поступят порядка 250 консолей для украшения опор наружного освещения разных конфигураций, в том числе - элементы в виде салюта и триколора. В связи с этим Виктор Кувайцев поручил начать обустройство новой иллюминации на улице Терновского и Кирова.
Кроме того, глава администрации города обратил внимание на то, что на Привокзальной площади на нескольких опорах не горят фонари. Генеральный директор ЗАО «Пензенская электросеть» Владимир Рябинин заверил, что в ближайшее время проблему решат.
Виктор Кувайцев также поручил разработать схему и график очистки и вывоза снега с площади Ленина, а также дал указание главам районов сосредоточиться на контроле за уборкой дворов.
«Руководители управляющих компаний, социальных учреждений и объектов бизнес-сферы должны скорректировать работу дворников, которым необходимо с раннего утра приступать к своим обязанностям», – подчеркнул градоначальник.
В этом случае, по его словам, не будет примеров, когда уже после утренней уборки проезжей части работниками МУП «Пензадормост» на нее сгребают снег дворники, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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