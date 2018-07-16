Пензу атаковал кратковременный ураган

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16 июля 2018, 19:31Происшествия
Во второй половине дня 16 июля на Пензу обрушился кратковременный, но мощный удар стихии, который принес горожанам немало бед.
Продавщице мороженого в центре города, чудом повезло. Во время разгула стихии она вовремя успела покинуть свое рабочее место. Буквально в считанные секунды ларек превратился в груду металлолома.
От кратковременного, но при этом мощного разгула стихии пострадали в этот день многие. Алена Лебедева заехала домой на обед. Выйдя после дождя на улицу, обнаружила на своем автомобиле упавшее дерево.
«Смята крыша, непонятно пока, насквозь или нет, поднимут дерево, тогда посмотрим. Среагировали быстро, вызвали все нужные службы, сейчас ждем результата», - рассказала она.
Еще один ствол дерева упал у подъезда, повредив на фасаде дома чей-то кондиционер. Жители улицы Плеханова вспоминают, что неоднократно просили спилить зеленые насаждения.
«Мы предупреждали, просили, а теперь вот дерево рухнуло. Когда приедет управляющая компания, будем просить ее спилить березу, иначе тоже упадет, весь ряд машин изуродует», - сказал житель Пензы Александр Котин.
По информации инспекторов ДПС, от непогоды в городе пострадали около десятка машин. Ветки и упавшие деревья можно было обнаружить в центре города почти на каждом шагу. Пострадали также фонари уличного освещения.
По данным МЧС, 17 июля в Пензенской области вновь ожидается ухудшение погоды. Местами может пройти сильный дождь с грозой.
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