Пензенскую заправку подозревают в подражании «Лукойлу»

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28 декабря 2017, 15:08Общество
Пензенского бизнесмена подозревают в подражании товарному знаку «Лукойл».
Представитель «Лукойл» обратился с заявлением в управление федеральной антимонопольной службы. По его мнению, предприниматель использует на своей заправке обозначения, похожие на товарные знаки компании, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Сотрудники проверили АЗС пензенца и обнаружили возможное сходство.
В отношении предпринимателя возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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