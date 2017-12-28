28 декабря 2017, 15:08Общество Пензенскую заправку подозревают в подражании «Лукойлу» Пензенского бизнесмена подозревают в подражании товарному знаку «Лукойл».

Представитель «Лукойл» обратился с заявлением в управление федеральной антимонопольной службы. По его мнению, предприниматель использует на своей заправке обозначения, похожие на товарные знаки компании, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Сотрудники проверили АЗС пензенца и обнаружили возможное сходство.

В отношении предпринимателя возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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