Пензенскую «Юность» ждут 4 домашних матча

На этой неделе Пензенская «Юность» проведет на домашней площадке четыре матча (0+) в рамках чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги».

6 и 7 ноября дружина Дмитрия Нестеровского примет ивановскую «Динамо-Энергию», а в выходные - дубль ногинского «Спартака».

Напомним, что на старте сезона пензенская команда одержала две победы над дублем «Надежды» из Оренбурга и, имея две игры в запасе, располагается на второй строчке турнирной таблицы.