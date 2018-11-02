05 ноября 2018, 15:28Спорт

Пензенскую «Юность» ждут 4 домашних матча

На этой неделе Пензенская «Юность» проведет на домашней площадке четыре матча (0+) в рамках чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги».

6 и 7 ноября дружина Дмитрия Нестеровского примет ивановскую «Динамо-Энергию», а в выходные - дубль ногинского «Спартака».

Напомним, что на старте сезона пензенская команда одержала две победы над дублем «Надежды» из Оренбурга и, имея две игры в запасе, располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Спорт
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